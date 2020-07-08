شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سناب شات" يقفز بأكثر من 5% عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "سناب شات" خلال تعاملات يوم الثلاثاء مدعوما بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بشان تطبيقات تواصل اجتماعي صينية.



وذكر "بومبيو" بأن بلاده تدرس حظر استخدام تطبيقات تواصل اجتماعي صينية في الولايات المتحدة بسبب ما وصفه بمخاطر على الأمن القومي الأمريكي.



وحدد "بومبيو" تطبيق "تيك توك" الصيني الشهير وغيره من التطبيقات الصينية حيث صرح بأن واشنطن جادة بالفعل في مراجعة التراخيص لهذه التطبيقات.

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وكشفت تقارير صحفية في أمريكا بأن تطبيق تيك توك يسهل اختراقه كما أن القراصنة يمكنهم الاطلاع بسهولة على بيانات المستخدمين.



أما الجانب الأكبر الذي يخيف السلطات التنظيمية الأمريكية، فهو إمكانية ارتباط "تيك توك" وغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي الصينية بأنشطة تجسسية لاختراق الأمن القومي لواشنطن.



ومن هذا المنطلق، صرح "بومبيو" بأن المواطنين الأمريكيين الذين يريدون أن تكون بيناتهم في حوزة الحزب الشيوعي الحاكم والسلطات الأمنية الصينية يمكنهم استخدام "تيك توك".



وعلى صعيد التعاملات، استفاد سهم "سناب شات" من هذه التصريحات التي ربما تدفع المستخدمين نحو التطبيقات الأمريكية حيث ارتفع بنسبة 5.9% إلى 24.8 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الثلاثاء عند 25.5 دولار وأقل سعر عند 23.56 دولار.