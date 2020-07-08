شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة فرص العمل في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال مايو/أيار الماضي، بعكس توقعات المحللين.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، أمس الثلاثاء، ارتفاع فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة إلى 5.39 مليون فرصة خلال مايو الماضي.

وكشفت البيانات عن ارتفاع قوي في عمليات التعيين إلى 6.48 مليون عملية في مايو.

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