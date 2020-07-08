شكرا لقرائتكم خبر عن دعم إضافي للكويتيين بالقطاع الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافقت وزارة المالية الكويتية على صرف مبلغ 240.5 مليون دينار (781.4 مليون دولار) كدعم إضافي للمواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لتخطي أزمة كورونا وما خلفته من تداعيات سلبية.

ويتلقى المواطنون الكويتيون العاملون في القطاع الخاص والبالغ عددعم نحو 70 ألفاً دعماً مالياً ثابتاً من الحكومة زيادة على رواتبهم، لتشجيعهم على العمل في هذا القطاع. (رويترز)

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