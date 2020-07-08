شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات مرشحة لتصبح المركز المالي الأول في آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
رجحت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» أن تصبح الإمارات المركز المالي البديل في آسيا، في ظل عزم عدد من الشركات الكبرى مغادرة هونج كونج، على خلفية قانون الأمن القومي الذي أقرته الحكومة الصينية مؤخراً. وعلى أثر ذلك، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إقليم هونج كونج، الأمر الذي يطرح تساؤلاً حول الوجهة التي ستصبح المركز المالي في المنطقة.
وأوضحت المجلة أن فقدان هونج كونج والصين مكانتهما كأكبر مركزين ماليين في العالم، سينعكس إيجاباً على الإمارات، في ظل إقبال الشركات على الانتقال إلى وجهات أكثر أماناً.
وتتمتع الإمارات بعلاقات دبلوماسية جيدة مع كل من الشرق والغرب، وسيكون بإمكانها أن تصبح المحطة المالية المقبلة في آسيا بعد الصين.
وأشارت «فوربس» إلى أن دولة الإمارات مرشحة بقوة لتكون الوجهة المالية المقبلة، لأنها وجهة عالمية للتجارة في الوقت الحالي، كما أنها تشكل حلقة وصل بين أوروبا من جهة، وباقي الدول الآسيوية من جهة أخرى، مضيفةً أن الدولة لا تفرض ضريبة على الدخل في الوقت الحالي، كما أنها واحدة من أكثر دول العالم أماناً، وتستضيف مقرات للعديد من أقوى الشركات في العالم.
كما تتمتع الإمارات بعلاقات متينة مع الصين والولايات المتحدة وأوروبا، إذ تعمل في الدولة أكثر من 4 آلاف شركة صينية.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة السادسة عشرة ضمن مؤشر ممارسة الأعمال الذي يصدر عن البنك الدولي، كما حلت في المرتبة الأولى من حيث سهولة الحصول على الكهرباء، وفي المركز الثالث من حيث الحصول على رخص البناء.
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