الإمارات الـ 8 عالمياً في جاهزية استيعاب المركبات ذاتية القيادة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حلت دولة الإمارات بين أفضل 10 دول في العالم، وفقاً لمؤشر كي بي إم جي العالمي لقياس جاهزية الدول لاستيعاب المركبات ذاتية القيادة لعام 2020 للسنة الثالثة على التوالي. وطبقاً لهذه الدراسة في نسختها الثالثة، التي تقيم مستوى جاهزية 30 دولة على مستوى العالم في هذا المجال، احتلت دولة الإمارات المركز الثامن؛ متقدمةً مركزاً واحداً عن السنة الماضية على الرغم من إضافة خمس دول.

تصدرت الإمارات المشهد العالمي على صعيد تغيير جاهزية البنية التحتية للتكنولوجيا، وسرعة بيانات الهاتف المحمول وجاهزية الأفراد.

في هذا الصدد، تقيم الدراسة في نسخة 2020 مستوى الجاهزية والانفتاح في مختلف البلدان بشأن تطبيق تقنية المركبات ذاتية القيادة، ومدى تقدمها لجعل السيارات ذاتية القيادة واقعاً ملموساً في حياتنا. وتشمل قائمة المؤشرات الرئيسية المستخدمة في قياس مدى جاهزية الدول، وتقدمها بشأن تعزيز تقنية المركبات ذاتية القيادة، وتبني أحدث الابتكارات في كل من السياسات والتشريعات، والتكنولوجيا والابتكار، والبنية التحتية والقبول من قبل المستهلك. الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تقدمت على المملكة المتحدة والدنمارك؛ بينما حلت بعد سنغافورة وهولندا والنرويج والولايات المتحدة وفنلندا والسويد وكوريا الجنوبية.

وفي ظل الجهود التي تبذلها الدول الأكثر ابتكاراً لجعل السيارات ذاتية القيادة واقعاً ملموساً، سجلت دولة الإمارات أعلى نسبة من بين 30 دولة على صعيد جاهزيتها لتطبيق البنية التحتية للتكنولوجيا، وسرعة بيانات الهاتف المحمول تحت ركيزة البنية التحتية، إضافة إلى جاهزية الأفراد تحت ركيزة القبول من قبل المستهلك. فضلاً عن ذلك، أحرزت دولة الإمارات درجات عالية على صعيد مدى جاهزية حكومتها للتغيير الشامل، وتبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمستهلكين (المرتبة الثانية)، إضافة إلى تصنيفها في المرتبة الثالثة على صعيد مقياس الكفاءة في نظامها القانوني من حيث الاعتراض على التشريعات.

وقال رافي سوري الشريك والرئيس العالمي لقسم تمويل البنية التحتية لدى شركة «كي بي إم جي لوار جلف»: «مما لا شك فيه أن المركبات ذاتية القيادة سوف تسهم في تغيير مستقبل النقل؛ وسوف تنتشر بشكل كبير جداً. وكان للمبادرات التي نفذتها حكومة دولة الإمارات على صعيد تطوير التقنيات الذكية دور كبير في جعل الأتمتة والمركبات ذاتية القيادة حقيقة ملموسة على أرض الواقع. وفي ظل سعي دولة الإمارات لتكثيف استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، وشبكة الجيل الخامس وتطوير البنية تحتية، فإنها على الطريق الصحيح نحو تحقيق هدفها في المستقبل ونشر المركبات ذاتية القيادة في طرقها».

وتماشياً مع رؤيتها الطموحة الهادفة إلى أن تكون إحدى أكثر الدول تقدماً من الناحية التكنولوجية على مستوى العالم، تحتل دولة الإمارات مكانة مرموقة على صعيد جاهزيتها لتطبيق التكنولوجيا الحديثة ولا سيما مع استحداث منصب وزير للذكاء الاصطناعي، وإطلاق برنامج الذكاء الاصطناعي الوطني الإماراتي في عام 2019، كل ذلك من شأنه إثراء وتعزيز استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في مختلف قطاعات الدولة.