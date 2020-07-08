شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يسرّع عملية التحول الرقمي في الشركات الصناعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد خبيران في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن الشركات التي شرعت في تبني وتوظيف التقنيات الرقمية في أعمالها منذ سنوات نجحت في التغلب على الاضطراب الذي أحدثه وباء كورونا المستجد في مختلف القطاعات حول العالم، وذلك خلال مشاركتهما في الجلسة الافتراضية الثانية التي عقدتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020.

أوضح الخبيران وهما: الدكتور جون أوشيا وبيير باولو تاما، أنه وبالرغم من أن فيروس كورونا قد وضع الكثير من الشركات أمام تحديات صعبة للغاية، فإنه في الوقت ذاته ساعد الشركات على إدراك أهمية الاستثمار في التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص لترسيخ مستقبل أعمالها.

وشدد الخبيران على ضرورة تعزيز التعاون بين الحكومات والشركات الكبيرة على المستوى العالمي بهدف الحد من اتساع الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول الأقل نمواً، والتي تقف عائقاً بينها وبين الانضمام إلى مسيرة التطور العالمي.

وأشار الدكتور جون أوشيا، الخبير في وحدة الأعمال الذكية والتحول الاستباقي في «ديل تكنولوجيز»، إلى أن شركة «ديل» قد تمكنت من التغلب على الآثار السلبية للوباء بفضل تبنيها ثقافة العمل من المنزل منذ حوالي 10 سنوات، وهو ما عزز من قدرة سلاسل التوريد الخاصة بها على الصمود والوفاء بالتزاماتها للعملاء.

وقال أوشيا: «نستخدم الكثير من تقنياتنا للتكيف مع الأوضاع والمعايير الجديدة، كما ساهمت تقنياتنا أيضاً في دعم عملائنا وتوسيع نطاق أعمالهم بفضل تبنيها لأفضل الممارسات في مجال العمل عن بعد».

و أكد بيير باولو تاما، النائب الأول لرئيس شركة بيريللي، أن الوباء قد أظهر أهمية التقنيات الرقمية التي اعتمدتها الشركة في السنوات الأخيرة.

وقال تاما، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس العمليات الرقمية في الشركة الإيطالية لصناعة الإطارات: «وفر وباء كورونا لنا فرصة لمراجعة أولوياتنا وبذل جهودنا لخفض التكاليف وتعزيز الأداء، الهدف الذي تسعى جميع الشركات لتحقيقه اليوم».

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وقال: «بحكم طبيعة عملنا كشركة مصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وبعض الأجهزة الأخرى التي نوفرها لعملائنا، فقد تمكنا من المساهمة بشكل أو بآخر في دعم المجتمعات للقيام بأعمالها على أكمل وجه، خاصة أننا ندعم العديد من الشركات الخاصة والمؤسسات العامة ونوفر لها البنية التحتية الأساسية للحفاظ على أعمالها اليومية».

أهمية الذكاء الاصطناعي

وفي معرض حديثه في الجلسة الافتراضية الثانية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع، أوضح الدكتور أوشيا أن الاضطراب الذي تسبب به وباء كورونا سلط الضوء على الأهمية المتنامية لتقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على دعم وتحسين العمليات التجارية.

وقال أوشيا: «على الشركات جمع المزيد من المعلومات لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والتعلم العميق، ولتتمكن من إعداد نفسها بشكل أفضل للمستقبل».

بدوره أشار بيير باولو تاما إلى خطة التحول الرقمي التي تبنتها شركة بيريللي، لافتاً إلى أنها ساهمت في تزويد الشركة بالبيانات والرؤى الضرورية لتطوير قدرة مصانعها وتعديل سلاسل التوريد الخاصة بها بما يتلاءم مع توجهات الطلب في المستقبل.

وقال: «نوظف الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الإنتاج والتخطيط وتوقع توجهات الأسواق، الأمر الذي يساهم في تعزيز مبيعاتنا».

ولفت بيير باولو تاما إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي نجحت وبشكل كبير في تحقيق نتائج إيجابية، وحث الشركات الصغيرة والمتوسطة على ضرورة الاستثمار في هذه التكنولوجيا.