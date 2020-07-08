شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الطابعات ومستقبل العمل من المنزل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتوقع «ديلويت» أن ترتفع مبيعات الطابعات المنزلية المزودة بماسحة ضوئية عالمياً 15 % هذا العام إلى 29 مليار دولار أو ضعف معدل النمو السنوي قبل الفيروس.

أوجدت جائحة «كوفيد- 19» حاجة خاصة وتقديراً أعمق لأشياء مثل صحة المرء ولقاء الأصدقاء وفقدان الأماكن الخارجية الرائعة وأشياء أخرى حتى الطابعات. نعم، الطابعات المنزلية، تلك الآلة الفخمة التي اكتسبت أهمية قصوى في الماضي ثم أهملت لانعدام الحاجة إليها، تعود فجأة إلى الظهور، وقد تدوم بدوام هذه الأزمة.

وجاء في أحدث تقرير لشركة «ديلويت»، أنه عندما تفشى الفيروس، نقل مئات الملايين من الأشخاص أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى المنزل في حقيبة، لكنهم تركوا طابعاتهم خلفهم ليكتشفوا أنه من غير الممكن الاستغناء عنها.

على سبيل المثال، خلال عمليات الإغلاق، لجأ المستهلكون إلى التسوق عبر الإنترنت، ما أعاد الحاجة إلى إجراء الردود المكتوبة وطباعة ملصقات الشحن أحياناً. مثل هذه الجزئيات يقوم بها موظفو المكاتب في المكتب.

وبغض النظر عن متاعب طابعة المكتب، هناك الكثير من الوظائف التي تستلزم إنشاء نسخ مطبوعة من التقارير أو المستندات للتوقيع عليها بانتظام، وهو جزء من السبب الذي دفع بعض الشركات لدفع بدلات لمرة واحدة لمساعدة الموظفين على تجهيز مكتبهم المنزلي الذي فرضته ظروف العمل عن بعد.

وتتوقع «ديلويت»، أن ترتفع مبيعات الطابعات المنزلية المزودة بماسحة ضوئية عالمياً بنسبة 15 في المئة هذا العام إلى ما يقرب من 29 مليار دولار. هذا ضعف معدل النمو السنوي الذي كان متوقعاً قبل تفشي الفيروس.

لكن الطابعات ليست العنصر الوحيد الذي نشط الطلب عليه من بين أشياء الماضي. وتكشف تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مثل «إنستجرام» و«تيك توك» إقبالاً شديداً على ممارسة لعبة التزلج وسط بحث المستهلكين عن أنشطة آمنة للترفيه المنزلي.

وأدى نقص المواد الغذائية، وعدم الرغبة في تكرار زيارات متجر البقالة، إلى ارتفاع في مبيعات السلع المعلبة ومكونات الخبز المنزلي والمواد الغذائية الأخرى التي كانت في تراجع خلال العقد الماضي وسط صعود الأطعمة الطازجة والوجبات الجاهزة للأكل.

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لكن المرشح للاستمرار من هذه الاتجاهات عند إعادة فتح الاقتصادات وزوال المخاوف من «كوفيد- 19» في نهاية المطاف، هي الطابعات. فقد أظهرت عمليات الإغلاق للكثير من الشركات أنه من الممكن أن تستمر نسبة عالية من قواها العاملة في العمل عن بعد. وهناك دلائل على أن الكثيرين سيستمرون في تبني سياسات العمل من المنزل، سواء كان ذلك من أجل الحفاظ على المواهب وجذبها أو لتوفير التكاليف.

و تواجه بعض المكاتب التي أعيد فتحها أيضاً تحديات ما بعد الفيروس، مثل مخططات الطوابق المفتوحة التي تضم مكاتب متجاورة أكثر ملاءمة لكبح انتشار الفيروس، فضلاً عن صعوبات حشد الجمهور في المصاعد وفي بهو المبنى ونقاط الالتقاء.

قد يتبادر للأذهان أن هذا الطلب المفاجئ على الطابعات المنزلية يعد خبراً جيداً للشركات المصنعة مثل «إتش بي» و«كانون»، لكن الأمر ليس كذلك. هذه الشركات تجني أموالها في المقام الأول من تجهيزات ومعدات الشركات، ومن الحاجة المتكررة إلى حبر الطابعات والخدمات الأخرى.

فقد تراجع الطلب على خدمات الطباعة من «إتش بي» بنسبة 40% شهرياً من فبراير إلى إبريل. كما عانت حلول الرسومات التجارية الخاصة بها، مثل تطبيق «إنديجو» الخاص بالطباعة الرقمية الخاصة بالكتيبات والكتالوجات من تراجع بنسبة 9% على أساس سنوي.

لكن الرئيس التنفيذي للشركة، إنريك لورز، يرى أن المستقبل يحمل بشائر طيبة نظراً لتعدد مستخدمي أجهزة الكمبيوتر الشخصي ضمن المنزل الواحـــد بدلاً من جهاز واحد لكل أفراد الأسرة.

وقال لورز في مؤتمر للمستثمرين في مايو: «ما أظهرته هذه الأزمة هو أنه إذا كنت تريد أن تكون منتجاً أثناء العمل في المنزل، وإذا كنت تريد أن يكون أطفالك منتجين أثناء التعلم من المنزل، فأنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر. وهذا سيقود حتماً إلى تغيير كمية أجهزة الكمبيوتر الشخصية لدى كل أسرة».

أما على صعيد الشركات التي تحاول تقليص الطباعة لتوفير المال وحماية البيئة، فإن «إتش بي» ومنافسيها يضعون نصب أعينهم الطباعة ثلاثية الأبعاد كوسيلة للبقاء على صلة بها ومواصلة النمو. كما تعزز الشركة خدمات الاشتراكات في توصيل الحبر الفوري، والتي ارتفع عدد مشتركيها إلى أكثر من 7 ملايين مشترك الشهر الماضي، صعوداً من 6 ملايين في فبراير.

الخلاصة أن الطابعات وجدت طريقها من جديد إلى عالم العمل من المنزل لمرحلة ما بعد «كوفيد- 19»، لكن ذلك لا يشكل ضماناً لتغيير حظوظ الشركات الصانعة على المدى البعيد.

* «جابان تايمز»