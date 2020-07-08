ارتفاع الاحتياطي النقدي في الصين للشهر الثالث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى الصين ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي، مع ضعف التدفقات النقدية الخارجة من البلاد.

وأعلن بنك الشعب في الصين، أمس الثلاثاء، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 10 مليارات دولار ليسجل مستوى 3.112 تريليون دولار بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي.

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ورغم الصعود فإن قيمة الاحتياطي النقدي لدى الصين جاءت أقل من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 3.119 تريليون دولار.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الذهب ضمن الاحتياطي الصيني إلى 110.8 مليار دولار.

وكان اليوان الصيني شهد ارتفاعاً بنسبة تتجاوز 1 في المئة في الشهر الماضي، ما يشير لتراجع التدفقات النقدية الخارجة من البلاد.