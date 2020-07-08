«إيني» تشطب 3.5 مليار يورو من أصولها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة إنها ستشطب حوالي 3.5 مليار يورو (4 مليارات دولار) من قيمة أصولها بعد أن عدلت بالخفض توقعاتها الطويلة الأجل لأسعار النفط والغاز بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19.

وفي بيان الاثنين، أعلنت إيني عن خفض توقعاتها الطويلة الأجل لأسعار خام برنت لعام 2023 إلى 60 دولاراً للبرميل من 70 دولاراً في تقديراتها السابقة وخفض أسعار الغاز إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، من 7.8 دولار.

وقال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للمجموعة «تغيير التقديرات الطويلة الأجل بعد أربعة أشهر من تفشي جائحة كوفيد-19 يعكس توقعاتنا الحالية لمستقبل الأسعار».

ويأتي هذا التحرك في أعقاب شطب مماثل للأصول من منافسين مثل بي.بي وشل.