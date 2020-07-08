شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير الوظائف القوي لا يبرر إعلان النصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يزال الاقتصاد في مرحلة مبكرة من التعافي عن ظروف العصر الذهبي التي سادت قبل الوباء. وعلى الرغم من رقم الوظائف القياسي، فإنه يشكل فقط ثلث ما هو مطلوب لتعويض فاقد الوظائف.

على الرغم من أن تقرير الوظائف الأمريكي القوي الذي صدر الخميس الماضي يشكل دافعاً للتفاؤل، فإنه من السابق لأوانه إعلان النصر على التهديد بمزيد من الضرر الاقتصادي. صحيح أن التقرير والبيانات الأخرى كشفت عن نوع من الانتعاش الشامل المثير للإعجاب الذي يمكن أن يحققه الاقتصاد، لكن متانة هذا الانتعاش التي تشتد الحاجة إليها - ومن ثم الانتعاش المستدام للاقتصاد العالمي - قد لا تترسخ من دون تكرار تجارب مفيدة للتعايش مع كوفيد-19.

كان تقرير الوظائف القوي مدهشاً نظراً للأرقام التي قرأها فيه المحللون، وقوى السوق، والتي شكلت مفاجأة غير مسبوقة في تاريخ البيانات التي يتلقاها السوق عادة.

فقد بلغ عدد الوظائف الجديدة 4.8 مليون في يونيو / حزيران، أي قريباً من ضعف العدد الذي تحقق في مايو / أيار، وهو 2.5 مليون وظيفة. وهذا لا شك رقم قياسي متقدم على متوسط التوقعات البالغ 3.1 مليون وظيفة، على الرغم من أن التوقعات نفسها تمتاز بفارق شاسع بين حديها الأدنى (900 ألف وظيفة) والأعلى (5 ملايين وظيفة).

وجاء الانخفاض في معدل البطالة بنحو نقطتين مئويتين إلى 11.1% أفضل من 12.5% المتوقعة. وشكلت إشارة مكتب إحصاءات العمل إلى تراجع احتمالات سوء تصنيف الوظائف نحو سبع نقاط مقارنة مع الشهرين السابقين بدلاً من نقطة واحدة، محفزاً آخر للشعور بالتعافي في سوق العمل.

وقد تجاوزت علامات التعافي القوي في سوق العمل الأرقام الرئيسية التي تم الاستشهاد بها على نطاق واسع. وكشفت كل من معدلات مشاركة القوى العاملة ومعدلات التوظيف زيادة جيدة بالنسبة إلى عدد السكان، حيث ارتفعت إلى 61.5 % و54.6 % على التوالي. فضلاً عن ذلك، شهدت كل شريحة من شرائح السكان انخفاضاً في نسبة البطالة.

ولعبت تقارير اقتصادية أخرى في تعزيز الشعور بالتفاؤل. فقد ارتفع مؤشر النشاط الصناعي لشهر يونيو بدرجة غير متوقعة بلغت 9 نقاط مئوية، ليصل إلى 52.6، مقابل توقعات بنحو 49.8، مدعوماً جزئياً بعنصر الطلبات الحساسة. وشمل الارتفاع كلاً من جانبي العرض والطلب. كما كشف تقرير ثقة المستهلكين عن ارتفاع لافت من 85.9 نقطة لشهر مايو / أيار إلى 98.1 نقطة مقابل توقعات لم تزد على 91 نقطة.

وتبرر هذه البيانات التفاؤل بشأن مرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة الدمار الاقتصادي الذي أحدثته صدمة كوفيد-19، فضلاً عن الألم والمعاناة الناتجة عن آثاره الصحية المميتة في كثير من الأحيان. كما أنها مصدر ارتياح للاقتصادات الأكثر انفتاحاً حول العالم، بما في ذلك الصين وأوروبا، التي أشارت بياناتها الخاصة إلى تحسن الاقتصاد المحلي.

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لكن استقراء كل هذه الأخبار الجيدة يخضع لخمسة مؤهلات واقعية عندما يتعلق الأمر بالمستقبل.

أولاً، لا يزال الاقتصاد في مرحلة مبكرة من التعافي عن ظروف العصر الذهبي التي سادت قبل الوباء. وعلى الرغم من رقم الوظائف القياسي لشهرين الذي تجاوز 7 ملايين وظيفة جديدة، فإنه يشكل فقط ثلث ما هو مطلوب لتعويض فاقد الوظائف خلال شهري مارس - إبريل. ولا تزال نسبة العمالة إلى عدد السكان أقل بكثير من مستوياتها في فبراير.

ثانياً، بعض البيانات الأخرى لا تزال باللون الأصفر بدلاً من الأخضر. ويشمل ذلك استمرار مطالبات إعانات البطالة، التي ارتفعت إلى 19.3 مليون ولا تزال مقلقة. كما رسمت مؤشرات أخرى مؤثرة في دورة النشاط الاقتصادي صورة مثيرة للقلق، منها الانخفاض في حركة مبيعات التجزئة، وارتفاع عدد الولايات التي تعاني ضعف الحركة.

ثالثاً، تظهر المؤشرات يومياً أن عمليات التسريح من العمل تنتقل من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الشركات الأكبر حجماً، حيث يكثر حديث الشركات عن عدد الموظفين المناسب «لاقتصاد ما بعد الوباء». وتصدرت شركات الطيرات قيادة هذا التوجه مع إشهار الإفلاس في شركات أمريكا اللاتينية، وتسريح المزيد من الموظفين الذي أعلنت عنه كل من «إير فرانس -كيه إل إم» و«أميريكان إيرلاينز». وقطاع الطيران ليس استثناء بل هو باكورة الحركة.

رابعاً، يتسع نطاق إفلاس الشركات إلى ما هو أبعد من قائمة المشتبه فيهم في العادة في مثل هذه الظروف -أي الشركات التي وجدت نفسها في مواجهة تبعات الوباء مع ميزانيات ضعيفة، أو التي فقدت مبرر وجودها لفترة طويلة، أو كلاهما معاً.

أخيراً، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أوقف عدد من الولايات، بما في ذلك الكبيرة منها مثل كاليفورنيا وتكساس، قرارات إعادة الفتح أو عكستها في إطار معالجة حالات الإصابات الجديدة المتزايدة، وتزايد المخاوف بشأن انخفاض القدرة على الاستشفاء.

هذه العوامل مجتمعة تدعم الرأي القائل بأن الانتعاش الاقتصادي لن يكون سلساً، بل من المرجح أن يكون صعباً في إطار جهود الشركات والأسر والحكومات لتحقيق توازن غير مؤكد بين النشاط الاقتصادي وحماية الصحة العامة.

وعلى مدى الأشهر الثلاثة القادمة، من المحتمل أن يعاني الاقتصاد الأمريكي لسوء الحظ وهن مسار الانتعاش القوي قبل أن يستجمع قواه مجدداً للانطلاق على نفس المسار. وقد لا تكون هذه نهاية مرحلة التوقف، ثم الانطلاق، ثم التباطؤ، ثم الانطلاق بقوة. ولكن مع افتراض أن الكونجرس يعمل على الحفاظ على تدابير الدعم والإغاثة بطريقة تعزز صحة وتعافي سوق العمل، إضافة إلى الشروع في العمل على سياسات طويلة المدى لتعزيز الإنتاجية والأمن الاقتصادي للأسرة، عند ذلك قد تبقى هذه التقلبات في نطاق ضيق، بينما يعمل خبراء الصحة والاقتصاد سوياً لتحقيق توازن تدريجي شامل.

* كبير الاستشاريين في أليانز