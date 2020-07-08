شركة «استراتيجـي أدفايـزورز» تطلـق اسـتوديو الشـركات الناشئـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قامت شركة «استراتيجي أدفايزورز» بإنشاء ذراعها المختصة بالشركات الناشئة: «استراتيجي ستارت أب استوديو»، بغرض الجمع ما بين أصحاب الرؤى المبدعين والمتطلعين للمستقبل لخلق بيئة طبيعية لتنظيم المشاريع وريادة الأعمال في دولة الإمارات؛ لا يكون من شأنها الاقتصار على أصحاب المشاريع فحسب، بل تشمل أيضاً صانعي القرار وتشجّع الشركات الناشئة على تحقيق مستوى أعلى من حيث الرؤية والتأثير في المسرح العالمي.

وأشار مانع سلطان السويدي، مؤسِّس «استراتيجي ستارت أب استوديو»، قائلاً: «لقد تجلت الحاجة إلى إطلاق استوديو للشركات الناشئة كتوجّه حيوي حتى قبل ظهور جائحة فيروس كورونا المستجدّ «كوفيد-19»، غير أن ما استجد من أزمات مؤخراً يدفعنا بقوة نحو التأسيس لبنية تحتية تكنولوجية وترسيخ الكفاءة التقنية في كافة مجالات الأعمال؛ فنحن نؤمن بأن الأعمال والشركات الناجحة تنشأ عندما تجتمع الأفكار العظيمة ورواد الأعمال جنباً إلى جنب في بيئة إبداعية وصحية تجلب مفاهيم جديدة على أرض الواقع».