إطلاق منصة رقمية جديدة لدعــم «الصغــيرة والمتوســطة»

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أطلقت «جلف كابيتال» و«ميد جلوبال داتا» منصة «جلف كابيتال إس إم إي إنسايتس»، في مبادرة رقمية جديدة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة، والتي ستتيح لمستخدميها إمكانية الوصول إلى موارد ومعلومات قيّمة، إلى جانب استضافة خبراء لبحث الموضوعات المرتبطة بالقطاع والتحديات التي فرضتها جائحة (كوفيد - 19).

وتوفر المنصة برنامجاً متعدد القنوات لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعلومات والتحليلات والدعم لاتخاذ قرارات عمل فاعلة تعزز من التكيف مع استراتيجيات الشركات، بما يسهم في تمكينها من تحقيق النجاح في المرحلة المقبلة.

وجاء إطلاق هذه المنصة، في وقت تركز فيه مختلف الجهات على دراسة التأثيرات الناجمة عن (كوفيد - 19) في قطاع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أظهرت نتائج تقرير حديث أن 59% من الشركات الصغيرة تأثرت بالفعل بالأزمة، في حين وجد التقرير ذاته أن 48% من الشركات الناشئة التي شملتها الدراسة تعتبر أن تحقيق الإيرادات بات يشكل مصدر قلق كبيراً، فيما يتوقع 41% أن تكون معدلات نمو الإيرادات أقل من المتوقع في عام 2020.

وقال د.كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: «يعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة محور الاقتصاد العالمي، إذ لا تختلف أهمية هذا القطاع بالنسبة لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة على توفير فرص العمل، ودعم الإبداع، وتحفيز الابتكار بما يتماشى مع رؤى النمو الاقتصادي الإقليمي، وعليه، فإنه من الضروري أن نحمي الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من أي وقت مضى بسبب التبعات الاقتصادية لوباء (كوفيد - 19) وانخفاض أسعار النفط».