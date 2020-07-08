شكرا لقرائتكم خبر عن «لوفتهانزا» تخطط لتسريح 1000 قيادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخطط شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» لخفض 20% من المناصب الإدارية وكذلك تقليص عمليات تسلم الطائرات، ضمن برنامج إعادة الهيكلة الشامل في أعقاب أزمة كورونا.
وتسعى «لوفتهانزا» إلى خفض الإنفاق لتكون قادرة على سداد ما يصل إلى 9 مليارات يورو (10.1 مليار دولار) من المساعدات الحكومية.
وقالت الشركة في بيان أمس الثلاثاء، إنها تعتزم أيضاً التخلص من 1000 منصب إداري في الجولة الثانية من خفض التكاليف وسط تراجع في الطلب على السفر .
وأوضحت الشركة أنها لن تقبل أكثر من 80 طائرة من دفتر الطلبيات الحالي ما يقلل الإنفاق على الطائرات الجديدة بمقدار النصف.
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