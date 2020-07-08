شكرا لقرائتكم خبر عن علامة دبي التجارية.. من يصنعها؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. نوفل الجوراني*

حتى الآن فهم عالمي متفق عليه يفسر ظاهرة الاستجذاب على مستوى يتخطى ذلك المقصور على النظريات المعنية بالمستهلك، بما يخص الفعاليات كالإعلانات والتسويق والتوسيم وغيرها.

يبلغ سعر شقة من غرفتين في مدينة فرانكفورت أو لوس أنجلوس أو دبي أكثر بكثير من الشقة نفسها في مدينة تبوك أو البصرة أو سفاقس. لماذا يا ترى؟ ما هو السبب الحقيقي وراء ذلك؟ هل يعود ذلك لشهرة مدينة على حساب أخرى؟ وما هي مقومات الاستجذاب التي تتيح لمدينة ما أن تحقق تلك الشهرة لتكون أكثر استقطاباً للاستثمارات والزوار ورغبة للناس بالتملك فيها دوناً عن الأخرى من المدن؟ لهذه التساؤلات عدة إجابات منها ما هو منطقي ومباشر، ومنها ما يحتاج لوقفة تأمل.

في الوقت الذي يوجد فيه الكثير من الدراسات حول مفهوم الاستجذاب على مستوى المستهلك، لا يتوفر الكثير من الأبحاث حول الكيفية التي تقوم بها المدن والمؤسسات التابعة لها بصنع هذا الاستجذاب أصلاً.

فعلى صعيد الكيفية التي تقوم بها العلامات التجارية للمدن خصوصاً والمؤسسات عموماً بصناعة الاستجذاب على صعيد العلوم والأدبيات الإدارية أو في حيز التطبيق العملي، لا يوجد حتى الآن فهم عالمي متفق عليه يفسر ظاهــــرة الاستجـــــذاب على مستــــوى يتخطى ذلك المقصور على النظريات المعنية بالمستهلك بما يخص الفعاليات كالإعلانـــــات (advertising) والتسويــــــــق (marketing) والتوســــــيـــــــــــــــم (branding) وغيرها. لا يوجـــد أيضـــــاً أي تصــــور فلسفي شامل يبين أهمية الاستجذاب والقياديـــة التي يمنحها للمؤسسات التي تحســــن تطبيقـــه والطرق والآليات المتبعة لإدارته بشكل ناجح، والدور الذي تلعبه القيادة في هذا السياق. من هنا يتعيــــن على العامليـــن على إدارة المدن (على المستـــــــوى الداخلــــي والخارجــــي) الوقــــــوف على الآليـــــــات الكامنة التي تتيح للمؤسسات فيها أن تطور علامات تجارية جاذبــــة، كما هي الحال في دبي.

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العناصر التي يتكون منها نموذج الاستجذاب، وكيف تقوم هذه العناصر بالعمل مجتمعة على صنع علامات تجارية ناجحة في كل الميادين عموما وعلى صعيد العلامات التجارية للمدن على وجه الخصوص هو ما يعرف اليوم باستجذاب الأعمال. واستجذاب الأعمال هو العملية الإدارية التي تقوم فيها القيادة بتطوير الرؤية التي بدورها تسهم في تكوين ثقافة جمعية تتبنى الابتكار وسيلةً لتحقيق القدرة التنافسية للجهة التي يتم تطبيق هذه العملية فيها. الرؤية القيادية لدبي في أن تكون المدينة محققة للمرتبة الأولى على العالم في كافة الصعد، ووصول هذه الرؤية إلى كافة أقطاب المجتمع في دبي، هو ما حقق تواجد تقافة جمعية شاملة أسهمت في تعزيز شهية المدينة التي لا تنضب نحو تبني الابتكار في كافة جوانب الحياة ما يجعلها قبلة للمبتكرين والمبدعين وأصحاب المهار ات من شتى أرجاء العالم. الانفتاح الحضاري ونبذ الانغلاق على الآخر هو ما يمتع دبي بامتلاكها مخزوناً معرفياً متكاملاً ومتجدداً يسهم في تعزيز منتج المدينة على كافة الصعد. وهو الأمر الذي بدوره أسهم في امتلاك دبي المقدرة المستمرة على التنافس - وهي العامل الأساس الذي يسهم في زيادة قيمة منتج دبي إن كان ثقافياً، أو عقارياً، أو سياحياً، أو خدماتياً.

التطرق إلى تنافسية المدن في ما بينها يقود للحديث في جانب مهم يشهد اهتماماً كبيراً مؤخراً، وهو العلامة التجارية للمدن، وكيفيــــة «صناعــــة» القيمة لهذه العلامــــة. فبالرغـــم من وجود الكثير من الأبحاث المعنية بماهية العلامات التجاريـــة عمومـــــاً، يوجــــد افتقار لاتفاق شامل بين المختصين على الكيفية المثلى التي تستطيع بها المدن أن تصنع وتدير علامتها التجارية بشكل ناجح. هنالك حاجة لتوفير إطار نظري شمولي يمكن تعميمه بشكل نسبي بحيث يكون نظاماً متاحاً للتطبيق في ما يتعلق بإدارة العلامات التجارية للمدن وكيفية القيام بذلك.

يتفق الجميع على أن دبي مدينة قد نجحت بجدارة في أن تصنع علامة تجارية عالية القيمة لمختلف منتجاتها وقادرة على التنافس مع مدن العالم في المؤشرات كافة. مرد ذلك إلى أربعة عوامل رئيسية:

1. تطبق دبي نموذج استجذاب الأعمال بشكل فعال وعلمي، ويتكون هذا الإطار النظري من العناصر التالية: القيادة، والرؤية، والثقافة الجمعية، وتبني الابتكار، والقدرة المتواصلة على التنافس.

2. تقع عملية صنع العلامة التجارية للمدن خارج نطاق الترويج التسويقي (وليست ضمنه وفقاً للاعتقاد السائد حالياً) إذ هي عملية إدارية في المقام الأول تبدأ قبل الترويج وتسبقه، وتمثل برنامج حياة وعمل لا غنى عنهما في دبي.

3. تلعب القيادة الدور الرئيسي في عملية صنع العلامة التجارية للمدينة - والدور الذي تقوم به القيادة يتخطى مهام التمثيل السياسي وحسب بل يضطلع بدور إداري أساسي في صنع العلامة التجارية وتحديد ملامح هويتها ونزعتها المستمرة في التركيز على استشراف المستقبل وصناعته.

4. إن نموذج الاستجذاب الاقتصادي كلي الوجود. إذ تحدث حالة الاستجذاب بشكل تلقائي وطبيعي (غير مُقحم أو مصطنع) في أي سياق استخدام لعلامة تجارية يكون فيه هناك قيادة تنجح في استقطاب كل الأطراف المعنية وتوجيهها لتحقيق هدف مشترك (أو مجموعة من الأهداف المشتركة) كما هي الحال في دبي، التي يتفق جميع من يسكن فيها من القيادات إلى مشغلي مختلف الخدمات باختلاف جنسياتهم وأعراقهم على أن المركز الأول هو نهج حياة ومسيرة متواصلة لا تعرف التوقف.

* المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «Strageca»