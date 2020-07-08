أصداء عالمية إيجابية لإعادة إحياء دبي قطاع السياحة والسفر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” و(وكالات)

تناول عدد من المواقع ووكالات الأنباء العالمية الاستعدادات التي تجريها دبي لإعادة استقبال السياح والزائرين، وذلك في خطوة جديدة لتخفيف قيود مكافحة فيروس «كوفيد -19» بعد توقف نشاط القطاع منذ نهاية مارس الماضي.

سي إن بي سي

قالت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية إن دبي تعتبر العاصمة التجارية لدولة الإمارات، ومعروفة بفنادقها الراقية وأفقها الخلاب ومناطق الجذب السياحية المتميزة مثل مول دبي وبرج خليفة، مشيرةً إلى أنها من بين الوجهات الأولى في الشرق الأوسط التي ستستأنف استقبال السياح. وأوضح عصام كاظم، المدير التنفيذي لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، في حديث مع الشبكة إن دبي استثمرت بكثافة في إجراءات الصحة والسلامة، وهي مستعدة لاستقبال المسافرين الدوليين. وأضاف: نحن متحمسون جداً لأن السياحة ركيزة أساسية بالنسبة لدبي، كما أن صحة وسلامة الجمهور والزوار بالنسبة لنا له أهمية قصوى.

من جهتها قالت وكالة «أسوشيتد برس» إن دبي للسياحة أطلقت سلسلة من الحملات التسويقية للترويج للقطاع السياحي، بما فيها الإعلانات الرقمية، وكذلك الإعلانات الرمزية مثل ارتداء لاعبي نادي ليون الفرنسي لكرة القدم، الذي ترعاه شركة طيران الإمارات، قمصان مكتوب عليها «دبي مفتوحة أمام الزوار» في مباراتهم الأخيرة، وكذلك ترحيب موظفي مطار دبي الدولي بالزوار بملصق مكتوب عليه «نرحّب بكم مجدداً في بلدكم الثاني».

ويأتي الترحيب بالسياح في ظل إجراءات وتدابير احترازية محددة حيث يتوجّب على السياح إحضار نتيجة فحص للفيروس سلبية أجري قبل أربعة أيام على الأكثر من الرحلة، أو إجراء الفحص في دبي إلا أنه سيكون عليهم حينها عزل أنفسهم حتى يحصلوا على النتيجة. وتُعتبر السياحة شريان حياة لدبي منذ أكثر من عقدين، وقد استقبلت أكثر من 16.7 مليون زائر العام الماضي. وقبل أن يتسبّب الوباء بشلل على مستوى العالم، كان الهدف الوصول إلى 20 مليون زائر هذا العام.

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«فرانس برس»

قالت «فرانس برس»، بملصق ترحيب على جواز السفر وإجراءات للسلامة، فتحت دبي أبوابها من جديد أمام السياح الأجانب على أمل إعادة إحياء قطاع السياحة فيها بعد نحو أربعة أشهر من الاغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد. لكن الإمارة الخليجية تراهن بشكل رئيسي على دفع السياحة الداخلية قدماً من أجل تنشيط اقتصادها المتراجع واختبار كيفية التعامل مع السياحة في ظل إجراءات الحماية من الفيروس قبل بداية التدفق الفعلي للسياح الأجانب. ويقول الملصق على جواز سفر الزوار «نرحّب بكم مجدداً في بلدكم الثاني»، بينما يقوم الموظّفون في مطار دبي الدولي بفحص القادمين وهم يرتدون ملابس الحماية البيضاء، فيما تباع الكمامات والقفازات في آلات. وتُعتبر السياحة شريان حياة للإمارة الثرية منذ أكثر من عقدين، وقد استقبلت أكثر من 16,7 مليون زائر العام الماضي. ويبدأ موسم الذروة في أكتوبر/تشرين الأول عندما تنخفض درجات حرارة.

إغراء المسافرين

قال العميد طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، «مستعدون لاستقبال السياح، مع اتخاذالإجراءات الاحترازية كافة».

ومنذ أسابيع، ترسم دبي، عودتها التدريجية إلى موقعها الاعتيادي على خريطة السياحة العالمية كواحدة من أكثر المدن زيارة. وإمارة دبي التي لا تعتمد على النفط على النقيض من جاراتها، محطّة تجارية مهمة وموطن لأحد أكبر أسواق العقارات في المنطقة.

وتضم الإمارة الصحراوية العديد من المقاصد الترفيهية والمراكز التجارية الراقية التي تأثرت بفعل الإغلاقات على خلفية انتشار الفيروس، وقبل إعادة فتح الأبواب للسياح الأجانب، أطلقت السلطات حملات على وسائل التواصل الاجتماعي ووظّفت المئات من مشاهير تطبيقات وسائل التواصل للترويج للسياحة في الإمارة. وبينما يفكّر القطاعان العام والخاص في طرق لتوفير ظروف عمل آمنة تحترم قواعد التباعد الاجتماعي لإغراء المسافرين الأجانب المتردّدين، تقدّم الفنادق عروضاً للزبائن المحليين بهدف تنشيط السياحة الداخلية.

قال عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري مع إعادة فتح الشواطئ والفنادق قبل أسابيع قليلة إن «استقطاب الضيوف من سائر الإمارات الأخرى هو خطوة مهمة لاستعادة الوتيرة الطبيعية للقطاع (السياحي) في الفترة المقبلة».

وأضاف «نأمل من خلال التشجيع على السياحة الداخلية أن يشعر الناس بالطمأنينة، ومن شأن ذلك أيضا تعزيز الثقة لدى الزوار المحتملين من مختلف دول العالم بأن الأمور تعود لطبيعتها في دبي وبالتالي بإمكانهم التفكير بزيارتها عندما يصبح السفر متاحاً وآمناً، وبأنها تبقى واحدة من أكثر الوجهات التي تكفل صحة وسلامة الجميع. والتركيز على السياحة الداخلية هو أيضاً جزء من استراتيجية الجارة أبوظبي، التي استقبلت عدداً قياسياً من الزوّار الأجانب في 2019 بلغ 11,35 مليون شخص. وتضم حلبة لسباقات فورمولا واحد ومتحف اللوفر أبوظبي.

يشهد منتجع وفندق«أتلانتس» في دبي زيادة في عدد الحجوزات في الوقت الذي يشهد فيه قطاع السياحة في الإمارة انتعاشاً بعد إعادة افتتاح المطارات أمام الزوار، إلا أن الفندق لا يتوقع زيادة كبيرة في عدد الحجوزات قبل الربع الرابع من 2020. وأوضح تيم كيلي، المدير العام في«أتلانتس دبي» في مقابلة مع رويترز : بدأنا نشهد زيادة في عدد الحجوزات، ونتوقع ربعاً رابعاً قوياً.

من جهته، قال خليفة بن بريك، المدير العام للفنادق لدى «ماجد الفطيم العقارية»، إنه يتوقع أن يبقى الطلب ضعيفاً على المدى القريب نظراً لاستمرار المخاوف المحيطة بفيروس «كوفيد - 19» على مستوى العالم، وهدوء الموسم خلال فترة الصيف في منطقة الخليج العربي.

وأوضح: «أغلبية الحجوزات في هذه المرحلة تأتي من الشرق الأوسط وأوروبا، ونتطلع حالياً إلى نسبة إشغال تصل إلى 25% في فنادقنا بدبي حتى نهاية سبتمبر».