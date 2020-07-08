شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ** أعلنت شركة «أملاك» استقالة عارف الهرمي البستكي من عضوية مجلس إدارة الشركة، التزاماً منه بنظام شركات التمويل الصادر عن المصرف المركزي والذي ينص على وجوب أن يكون كل أعضاء المجلس من غير التنفيذيين.
** أعلنت «إشراق للاستثمار» استقالة صالح هاشم الهاشمي من عضوية مجلس الإدارة لأسباب شخصية.
**أعلنت البنك العربي المتحد أن مجلس إدارته أرجأ النظر في البيانات المالية للبنك عن الفترة المنتهية في الربع الأول ليتم بحثها لاحقاً ضمن البيانات المالية للنصف الأول من العام الجاري.
** أعلن مجلس إدارة «مجموعة أغذية» قبول استقالة جمال سالم الظاهري من منصبه كرئيس تنفيذي بالإنابة، وتعيين آلن سميث رئيساً تنفيذياً للمجموعة.
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