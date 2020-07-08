إنفاق الأسر اليابانية يتراجع بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال مايو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع إنفاق الأسر في اليابان بوتيرة قياسية خلال شهر مايو/أيار الماضي على أساس سنوي، بفعل الأوامر الحكومية للبقاء في المنزل في سياق حالة الطوارئ التي كانت مفروضة في البلاد للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان، الثلاثاء، أن إنفاق الأسر المحلية انخفض بنحو 16.2% خلال شهر مايو/أيار الماضي مقابل هبوط 11.1% في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إنفاق الأسر في ثالث أكبر اقتصاد حول العالم سوف يتراجع بنحو 11.8% خلال الشهر المقارن.

ويعد الهبوط في إنفاق الأسر اليابانية خلال مايو/أيار الماضي الأكبر على الإطلاق منذ البدء في رصد السجلات في يناير/كانون الثاني عام 2001.