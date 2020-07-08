الذهب قرب أعلى مستوى في 8 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات، أمس الثلاثاء، إذ يقيّم المستثمرون ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنحاء العالم مقابل مسح يظهر تعافي أنشطة قطاع الخدمات في الولايات المتحدة وتوقعات بانتعاش اقتصاد الصين.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يُذكر تقريبا عند 1783.56 دولار للأوقية (الأونصة)، لينخفض 5.40 دولار فقط عن قرب أعلى مستوى في ثماني سنوات والذي بلغه الأسبوع الماضي. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1794.40 دولار.

وقال جيفري هالي محلل السوق لدى أواندا «الزيادة السريعة في حالات كوفيد-19 الجديدة عالمياً أضافت إلى حالة التوتر المستمرة، فيما يفضل المستثمرون التحوط من تلك المخاطرة عبر الذهب، حتى في الوقت الذي يشترون فيه الأسهم مجددا».

وفي أسواق العملات، وجد الدولار الأمريكي بعض الجاذبية، أمس الثلاثاء.

واستقر الدولار أمام معظم العملات الرئيسية وظل قرب أقل مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات مقتديا بالحالة المزاجية في أسواق الأسهم.

Advertisements

ونزل الدولار الأسترالي من أعلى مستوى في شهرين بعدما ألزمت ثاني أكبر ولاية في البلاد من حيث تعداد السكان مواطنيها بالبقاء في المنزل لمدة ستة أسابيع وعزل مدينة ملبورن للحد من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ولم يطرأ تغير على الدولار الأسترالي بعدما أعلن البنك المركزي بقاء سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى متدن قياسي يبلغ 0.25% كما هو متوقع مضيفا أنه سيبقي على سياسة التيسير طالما هناك حاجة لذلك.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6554 دولار أمريكي بعدما اختبر ونظيره الأسترالي الحد الأقصى لنطاق حافظا عليه لنحو شهر.

واستقر اليورو دون أعلى مستوى في أسبوعين الذي بلغه الاثنين عند 1.1311 دولار واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.2505 دولار والعملة اليابانية عند 107.36 ين مقابل الدولار.

وقال تيرنس وو من بنك أو.سي.بي.سي في سنغافورة في مذكرة «على الأرجح تجاوزنا الأسوأ ولكن لا يمكن اعتبار التعافي السريع والثابت التصور الأساسي».

(وكالات)