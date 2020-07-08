الاجتماعات القادمة للبنك والصندوق الدوليين «عن بعد»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، في خطاب إلى محافظي البنك، إن البنك وصندوق النقد الدولي سيعقدان اجتماعاتهما السنوية للخريف في أكتوبر/ تشرين الأول عبر الإنترنت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. كما شجع مالباس أيضاً الدول التي تدرس تعيين مديرين تنفيذيين جدد لتمثيلها في مجالس البنك بأن تضع في الاعتبار عامل تنوع الجنس عند تبني تلك القرارات.

وفي خطابه، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني لينكد إن، شدد مالباس على التزام البنك بمعالجة الآثار الاقتصادية للجائحة ومساعدة الدول النامية على اتخاذ خطوات صوب التعافي.

وكتب مالباس «أزمة كوفيد-19 وإغلاق الاقتصاد يهددان بانتكاس معظم التقدم التنموي الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة ويدفع بمئات الملايين من الأشخاص مجدداً إلى الفقر».

وقال إن البنك وافق على مشاريع صحية طارئة في أكثر من 100 دولة ويقدم رأسمالاً عاملاً وتمويلاً للتجارة للقطاع الخاص في دول نامية. (رويترز)