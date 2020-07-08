انخفاض النفط مع ارتفاع مخاوف تعافي الطلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط وسط مخاوف من أن تعطل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما في الولايات المتحدة، تعافي الطلب على الوقود.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54 سنتاً ما يعادل 1.3% إلى 40.09 دولار للبرميل منخفضاً عن مستوى مرتفع سابق عند 40.79 دولار، وتراجع خام برنت في التعاملات الآجلة 56 سنتاً ما يوازي 1.3% إلى 42.54 دولار بعدما سجل مستوى مرتفعاً خلال الجلسة عند 43.19 دولار.

ووفقاً لتعداد رويترز، فإن 16 ولاية أمريكية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في أول خمسة أيام من يوليو/ تموز وثمة قلق متزايد من أن إجراءات حماية الصحة العامة للحد من تفشي الفيروس ستقلص الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.