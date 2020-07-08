شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الصناعي في الأرجنتين يهوي 26.4% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الإحصاء الرسمية: إن الإنتاج الصناعي في الأرجنتين هوى بنسبة 26.4 في المئة في مايو/ أيار مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

ويبرز الهبوط الحاد التداعيات الاقتصادية المؤلمة لجائحة فيروس «كورونا» المستجد على ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. (رويترز)

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