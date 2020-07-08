قفزة في معدل التوظيف بأمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز التوظيف في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في مايو/ أيار، وتراجعت تسريحات العمال مع إعادة فتح الشركات؛ لكن بوادر التحسن في سوق العمل عكر صفوها قفزة في حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 أجبرت بعض المشاريع على الإغلاق مجدداً.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الثلاثاء، في تقريرها الشهري: إن التوظيف تسارع بمقدار 2.4 مليون وظيفة إلى 6.5 مليون، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأت الحكومة الاحتفاظ بسجلات في عام 2000. وقفز معدل التوظيف الى أعلى مستوى على الإطلاق عند 4.9 في المئة، ارتفاعاً من 3.1 في المئة في إبريل/ نيسان.

ويأتي التقرير في أعقاب أنباء يوم الجمعة الماضي بأن أكبر اقتصاد في العالم أوجد عدداً قياسياً من الوظائف بلغ 4.8 مليون في يونيو/حزيران. وتتعافى الوظائف خارج القطاع الزراعي بعد هبوط تاريخي بلغ 20.787 مليون في إبريل/ نيسان مع تضرر سوق العمل من إغلاق الشركات في منتصف مارس/ آذار لإبطاء انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وهوت تسريحات العمال في أمريكا بمقدار 5.9 مليون إلى 1.8 مليون في مايو /أيار، مع تراجع معدلها إلى 1.4 في المئة من 5.9 في المئة في إبريل /نيسان. وكان معدل تسريحات العمال قد سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 7.6 في المئة في مارس /آذار. (رويترز)