شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: دول كثيرة قد تحتاج لإعادة هيكلة ديون والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت جيتا جوبيناث كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي: إن دولاً كثيرة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة للديون في أعقاب جائحة فيروس «كورونا» العالمية وتداعياتها الاقتصادية.
وأبلغت جوبيناث ندوة عبر الإنترنت استضافتها جامعة أوكسفورد، الثلاثاء، أنه لا توجد أزمة ديون في الوقت الحالي؛ لكن ستكون هناك «حاجة ملحة بشكل أكبر إلى تخفيف أعباء ديون الدول الأكثر فقراً في هذا العالم» بالنظر إلى الجائحة.
وأضافت: إنه بالنظر إلى أن نحو 40 في المئة من الدول المنخفضة الدخل تعاني بالفعل ضائقة بشأن الديون أو تواجه خطراً مرتفعاً لأن تصبح كذلك، فإنه مع تزايد العدد قد تكون هناك «حاجة إلى إعادة هيكلة الديون في دول كثيرة». (رويترز)
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