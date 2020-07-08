شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين خدمات الربط الخليجي - الآسيوي عبر ميناء خليفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصلت السفينة التجارية «سفين تايغر» إلى ميناء خليفة في أبوظبي الثلاثاء قادمةً من الهند في رحلتها الأولى ضمن خدمة الربط الخليجي الآسيوي، المدارة من قبل شركة «سفين فيدرز»، والقائمة عبر شراكة استراتيجية بين موانئ أبوظبي وبينيجال تايجر لاين.
وتنطلق السفينة يوم الأربعاء من ميناء خليفة إلى ميناء جبل علي قبل توجهها إلى موانئ أخرى في الخليج العربي وشبه القارة الهندية.
وتوفر الشركة الجديدة خدمات إعادة الشحن البحري، لتربط إمارة أبوظبي مع الموانئ التي تخدم الحركة التجارية في الإمارات والمناطق المجاورة في الخليج العربي وشبه القارة الهندية.
وتتيح الخدمة الجديدة المزيد من الكفاءة والسرعة في عملية تبادل حاويات الشحن بين سفن الحاويات الكبيرة وأسطول الشركة الذي يخدم 9 موانئ إقليمية رئيسية في كل من الإمارات والسعودية والبحرين بالإضافة إلى باكستان وغربي الهند.
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