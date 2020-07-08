شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يزيد خسائره وينهي التعاملات على انخفاض بنحو 400 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء وزادت خسائرها لتغلق على تراجع بعد سلسلة من المكاسب امتدت على مدار جلسات مضت.



وركز المستثمرون على المخاوف وعدم اليقين السائد حيال أزمة فيروس كورونا خاصة بعد تصريحات المستشار الصحي في البيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" بأن المرض يواصل انتشاره كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن كورونا لم يصل لذروته بعد.



وكشفت وزارة العمل الأمريكية في بيانات حديثة عن ارتفاع ملحوظ وقوي في وتيرة التوظيفة في الولايات المتحدة خلال مايو/أيار كما ذكرت أن وتيرة تسريح العمالة تباطأت إلى حد كبير.



يأتي ذلك بعد إعلان وزارة العمل يوم الخميس الماضي عن إضافة الاقتصاد الأمريكي 4.8 مليون وظيفة في يونيو/حزيران وانخفاض معدل البطالة إلى 11.1%.



وحذر مسؤولون في الاحتياطي الاتحادي من أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حاجة لمزيد من الدعم والتحفيز المالي من الحكومة والكونجرس.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بأقل من 0.1% وأغلق عند 40.62 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.9 دولار وأقل سعر عند 39.9 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بأقل من 0.1% أيضا مغلقا عند 43.08 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 42.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط "داو جونز" بنسبة 1.5% (ما يعادل 397 نقطة) إلى 25890 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26174 نقطة وأقل مستوى عند 25866 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 10344 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10518 نقطة وأقل مستوى عند 10337 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 34 نقطة) إلى 3145 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3184 نقطة وأقل مستوى عند 3142 نقطة.