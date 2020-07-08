شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تهبط بعد هدوء المخاوف بشأن الطقس في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الثلاثاء في أعقاب هدوء التوقعات في الأسواق بشأن جفاف الطقس في الولايات المتحدة الأمر الذي لا يعني تضرر جودة المحاصيل الزراعية.



وكان مستثمرو السلع الزراعية قد تخوفوا من تقارير صادرة عن وكالة الأرصاد الجوية بأن هناك جفاف في مناطق بالوسط والغرب الأمريكي الأمر الذي يهدد جودة المحاصيل ويقلل من وفرتها، وهو ما دفع الأسعار نحو الارتفاع في جلسة الإثنين.

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وتهتم الأسواق كثيرا بحالة الطقس في الولايات المتحدة لكونها تؤثر بشكل مباشر في موسم الحصاد وجودة المحاصيل الزراعية.



وكانت وزارة الزراعة الأمريكية قد كشفت في وقت سابق هذا الأسبوع عن تقييمها لجودة محصول الذرة في الموسم الحالي عند 71% مشيرة إلى أن المحصول جيد إلى ممتاز مقارنة بنسبة 73% في تقييمها الأسبوع الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.9% وأغلقت عند 3.43 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 3.48 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 3.40 دولار.