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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع مقتربة من حاجز 19 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الثلاثاء رغم صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المستثمرين ركزوا اهتمامهم على تطورات أزمة فيروس "كورونا".
ويواصل عدد من أعضاء الاحتياطي الاتحادي التحذير بشأن تداعيات كورونا على الاقتصاد الأمريكي مما يثير عدم يقين بشأن مدى سرعة تعافيه من آثار الجائحة.
وذكرت عضو البنك المركزي "لورييتا ميستير" أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حاجة للمزيد من الدعم من جانب الكونجرس والحكومة الفيدرالية.
يأتي ذلك على الرغم من صدور بيانات قوية كشفت عن ارتفاع وتيرة التوظيف خلال مايو/أيار فضلا عن إضافة الاقتصاد الأكبر في العالم 4.8 مليون وظيفة خلال يونيو/حزيران الماضي وانخفاض معدل البطالة إلى 11.1%.
وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.6% وأغلق عند 18.699 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند18.75 دولار وأقل سعر عند 18.605 دولار.
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