شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يستقر سلبيا أمام الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين الياباني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على نحو سلبي في اعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة فضلا عن متابعة الأسواق لتطورات أزمة فيروس كورونا.



وجددت منظمة الصحة العالمية تحذيراتها من أن فيروس كورونا لم يصل إلى ذروته وأنه يواصل الانتشار في مختلف دول العالم كما أن هناك أدلة على انتقاله عن طريق الهواء.

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على صعيد آخر، يواصل الفيروس توحشه في الولايات المتحدة ودول في أمريكا الجنوبية وأعلن الرئيس البرازيلي "خافيير بولسونارو" إصابته بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض عليه قبل يومين.



وأظهرت بيانات حكومية في اليابان أن مؤشر متوسط دخل الأسر انخفض بنسبة 2.1% في الشهر الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.9%، وهبط إنفاق الأسر بنسبة 16.2% في نفس الفترة مقارنة بتوقعات بانخفاض نسبته 11.8%.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 22:09 بتوقيت جرينتش عند 107.5، وسجل أعلى سعر عند 107.6 في حين سجل أقل سعر عند 107.5.