شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوى في حوالي 9 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مدعوما بالطلب عليه كملاذ آمن في ظل صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وضغوط على أسواق الأسهم العالمية.



وتواجه الأسواق حالة شديدة من عدم اليقين بسبب تداعيات فيروس "كورونا" وعدم التأكد من مدى احتواء المرض في عدد من الدول على رأسها الولايات المتحدة.

Advertisements



هذا، وقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم انسحاب البلاد بشكل رسمي من منظمة الصحة العالمية.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.9% أو ما يعادل 16.4 دولار إلى 1809.90 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ السادس عشر من سبتمبر/أيلول عام 2011، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1810.8 دولار وأقل سعر عند 1781.2 دولار.