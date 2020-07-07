شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للدولار الأمريكي بالتزامن مع ضغوط على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي على نحو طفيف أمام أغلب العملات الرئيسية وسط تركيز المستثمرين مجددا على أزمة فيروس "كورونا" الأمر الذي تسبب في ضغوط على أسواق الأسهم حول العالم.



ويقترب عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في الولايات المتحدة من حاجز ثلاثة ملايين إصابة بينما بلغت الوفيات حول العالم بهذا المرض نحو 544 ألفاً.

Advertisements



وكان المستشار الصحي للبيت الأبيض ومدير الوكالة الوطنية للأمراض المعدية "أنطوني فاوتشي" قد أكد على أن أزمة "كورونا" لا تزال في مرحلة الخطورة وأن الفيروس يواصل الانتشار ولم يصل لذروته بعد.



وفي سياق متصل، كشفت منظمة الصحة العالمية على استحياء عن أنها توصلت إلى دليل ربما يشير لانتقال وانتشار "كورونا" عبر الهواء، وهو تطور خطير في ظل مواجهة الجائحة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.