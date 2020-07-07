تراجع مبيعات شركة بي ام دبليو خلال الربع الثاني من العام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بي ام دبليو

أعلنت شركة بي ام دبليو الألمانية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء انخفاض مبيعات الشركة بواقع الربع خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وشهدت مبيعات الشركة انخفاضا بصورة خاصة في أوروبا والأمريكيتين، في حين كانت هناك دلالات على التعافي في السوق الآسيوي.

وقال بيتر نوتا، العضو بمجلس إدارة الشركة المسؤول عن العملاء والطرازات والمبيعات " نحن نرصد تطورا إيجابيا في الصين، حيث أن مبيعاتنا خلال الربع الثاني ارتفعت مجددا مقارنة بالعام الماضي".

وتراجعت مبيعات الربع الثاني بنسبة 3ر25% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، لتصل إلى 485701 سيارة.

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مع ذلك، كانت هناك اختلافات بين الأسواق الإقليمية، حيث تراجعت المبيعات في أوروبا بنسبة 6ر45 % لتصل 151869 سيارة، وبنسبة 1ر41 % لتصل إلى 70311 سيارة.

وبعد انخفاض المبيعات خلال الربع الأول في المنطقة الآسيوية، ارتفعت المبيعات في هذه الأسواق بنسبة 5ر7 لتصل إلى 253533 سيارة. وكانت الصين أكبر سوق لمبيعات بي ام دبليو، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 1ر17% لتصل إلى 212617 سيارة.