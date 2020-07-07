شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر النفط للارتفاع والتحرك فوق 40.41، ولا زلنا ننتظر إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن استقرار السعر فوق المستوى المذكور سيقود السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، خصوصاً وأن المتوسط المتحرك 50 ومؤشر ستوكاستيك يقدّمان إشارات إيجابية الآن، مع الإشارة إلى أن الهدف الإيجابي التالي يصل إلى 43.05.

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