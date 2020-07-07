شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار بالارتداد صعوداً بعد اختبار مستوى 1.1270، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، تدعمه الإشارة الإيجابية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك الآن، معتمدين على الثبات فوق المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 1.1420.

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