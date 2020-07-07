الاقتصاد

النفط يرتفع بفعل توقعات إيجابية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل التفاؤل بشأن الطلب العالمي على الخام وتوقعات إيجابية أطلقتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.


ومن المنتظر غدا إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بيانات المخزون الأمريكي في حين سيعلن معهد البترول عن بيانات أولية غير رسمية في وقت لاحق اليوم.


وكشفت الوكالة الأمريكية في تقريرها الشهري عن توقعاتها بارتفاع سعر "ويست تكساس" و"برنت" خلال العام الجاري إلى 37.55 دولار و40.50 دولار على الترتيب.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:12 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 17:09 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 40.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 40.9 دولار وأقل سعر عند 39.9 دولار.


وارتفع سعر "برنت" بنسبة 0.5% إلى 43.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.4 دولار وأقل سعر عند 42.4 دولار.

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