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شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأسترالي بعد قرار البنك المركزي بشأن الفائدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في اعقاب قرار البنك المركزي بشأن معدل الفائدة وبيانه الذي تطرق إلى تحديات فيروس "كورونا".
وأبقى البنك المركزي الأسترالي على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير منذ مارس/آذار الماضي الذي شهد تفاقم أزمة الفيروس التاجي والضغوط الاقتصادية.
ويرى مراقبون أن البنك المركزي الأسترالي لن يرفع معدل الفائدة من مستواها الحالي قبل عام 2022 على الأقل في ظل انخفاض التضخم وضعف الأجور ووتيرة التوظيف وهي عوائق أمام النمو.
يأتي ذلك باتلزامن مع انخفاض مؤشر أسعار الإسكان الوطني في أستراليا بنسبة 0.7% خلال يونيو/حزيران وهو ثاني تراجع شهري على التوالي.
ويخشى محللون تعرض أستراليا وعدد من الدول حول العالم لموجة ثانية من فيروس "كورونا" يتبعها تداعيات أكثر ضرراً على اقتصاداتها.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:57 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.6962، وسجل أعلى سعر عند 0.6998 وأقل سعر عند 0.6922.
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