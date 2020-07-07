شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدل البطالة في السعودية إلى 11.8% بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 11.8% في الربع الأول من 2020 مقارنة مع 12.5% بالربع المقابل من العام الماضي، ليبتعد وبشكل كبير عن مستواه القياسي المرتفع عند 12.9% المسجل في 2018.

فيما استقر معدل البطالة لإجمالي السكان بما في ذلك الوافدين بنهاية الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري حول مستويات 5.7%، وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.