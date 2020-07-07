شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية التعاملات متأثرةً بالتركيز على "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في الأغلب عند افتتاح تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل تركيز المستثمرين على تطورات أزمة فيروس "كورونا".



وتواصل أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" ارتفاعها في الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم وتقترب من حاجز ثلاثة ملايين إصابة في أمريكا.



وعلى أثر ذلك، حذر المستشار الصحي في البيت الأبيض "أنطوني فاوتشي" من أزمة كورونا واستمرار عدد الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي.

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وانتقد حكام ولايات أمريكية تصريحات الرئيس "دونالد ترامب" بشأن تقليل وتيرة الاختبارات للكشف عن المرض.



كانت بيانات حكومية قد أظهرت أمس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لنشاط القطاع الخدمي الأمريكي بأكبر وتيرة شهريةة على الإطلاق خلال يونيو/حزيران.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 14:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 150 نقطة) إلى 26120 نقطة، كما انخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 3175 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 40 نقطة) إلى 10475 نقطة.