شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يتراجع رغم انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بضغط من ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك على الرغم من انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية.



ويستخدم البلاديوم بكثافة في صناعة السيارات كونه يسهم في إنتاج مكونات تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والعوادم الملوثة للبيئة.



يأتي ذلك مع التزام المزيد من الشركات والحكومات بأهداف مكافحة التغيرات المناخية وتقليل انبعاثات العوادم الضارة من خلال التحول نحو الطاقةة النظيفة واستخدام المركبات العاملة بالبطاريات الكهربائية.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 96.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.1 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وتلقي أزمة "كورونا" بظلالها السلبية أيضا على الاقتصاد العالمي مما يضر الطلب على السلع والمعادن وأصول المخاطرة بشكل عام.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار البلاديوم عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% إلى 1932.9 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1955 دولارا وأقل سعر عند 1928.3 دولار.