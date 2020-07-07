شكرا لقرائتكم خبر عن الصمعاني تبدأ توزيع نصف ريال للسهم عن 2019 في 16 يوليو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، بدء توزيع الأرباح النقدية المقررة عن العام المالي 2019، بمبلغ 750 ألف ريال، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16 يوليو الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بواقع 0.5 ريال للسهم، وبما يمثل 5% من القيمة الإسمية للسهم الواحد.

وكانت عمومية الشركة قد وافقت، خلال يونيو الماضي، على زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية، من 15 مليون إلى 25 مليون ريال، بنسبة زيادة 66.67%.

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وحددت الشركة أسباب زيادة رأس المال في الرغبة في تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة مما يساهم في زيادة معدالت النمو والتوسع في أعمالها خلال الأعوام القادمة والمحافظة على الملائة المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 1.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 459 ألف ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة لشدة المنافسة بالرغم من زيادة كميات المبيعات مقارنةً بالعام 2018، حيث ارتفعت مبيعات العام الحالي بنسبة 6.3% عن العام السابق.