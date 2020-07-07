مجلة كل الاسرة

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منذ أن بدأت جائحة «كورونا» التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي لتقليل انتشار الفيروس، وهو ما لم تعتد عليه النفس البشرية التي تميل إلى التواصل والاختلاط، إلا أن أفراد المجتمع قدموا أروع مثل في الالتزام بالتعليمات، أملاً في انتهاء تلك الأزمة. ورغم بشائر الانفراجة التي بدت تلوح في الأفق مع عودة الحياة تدريجياً كسابق عهدها، إلا أنه لا يزال الخوف من الإصابة يلاحق الكثيرين، إذ أصبح هاجس الخروج من المنزل وتبادل الزيارات الاجتماعية أمراً غير مقبول مع استمرارية الوضع على ما هو عليه، الأمر الذي يصيب البعض بالإحباط نتيجة الروتين اليومي وعدم ممارسة الحياة بطريقة عادية. «كل الأسرة» تستعرض رأي علماء النفس واستشاريي العلاقات الأسرية ومدربي الحياة في كيفية التعايش مع «كورونا»، وطرق البحث عن حياة مستقرة بعيدة عن الأزمات النفسية