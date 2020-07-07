- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة كل الاسرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجلة كل الاسرة
التعايش مع«كورونا».. نمط جديد للحياة لضمان تجاوز الخطر
تاريخ النشر: 07/07/2020
منذ أن بدأت جائحة «كورونا» التزم الجميع بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة بهدف تحقيق التباعد الاجتماعي لتقليل انتشار الفيروس، وهو ما لم تعتد عليه النفس البشرية التي تميل إلى التواصل والاختلاط، إلا أن أفراد المجتمع قدموا أروع مثل في الالتزام بالتعليمات، أملاً في انتهاء تلك الأزمة. ورغم بشائر الانفراجة التي بدت تلوح في الأفق مع عودة الحياة تدريجياً كسابق عهدها، إلا أنه لا يزال الخوف من الإصابة يلاحق الكثيرين، إذ أصبح هاجس الخروج من المنزل وتبادل الزيارات الاجتماعية أمراً غير مقبول مع استمرارية الوضع على ما هو عليه، الأمر الذي يصيب البعض بالإحباط نتيجة الروتين اليومي وعدم ممارسة الحياة بطريقة عادية. «كل الأسرة» تستعرض رأي علماء النفس واستشاريي العلاقات الأسرية ومدربي الحياة في كيفية التعايش مع «كورونا»، وطرق البحث عن حياة مستقرة بعيدة عن الأزمات النفسية
كانت هذه تفاصيل خبر مجلة كل الاسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.