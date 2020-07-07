شكرا لقرائتكم خبر عن تغطية اكتتاب الأفراد في أملاك العالمية للتمويل العقاري 26.9 مرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الأهلي كابيتال أن نسبة تغطية الطرح العام لشركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عن انتهاء الاكتتاب العام في أسهم الشركة يوم الأحد الماضي بشريحة الأفراد بلغت 26.90 مرة.

وحسب بيان للشركة اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه بلغ عدد المكتتبين (266,821) مكتتب قاموا باستثمار 1,170 مليون ريال سعودي للاكتتاب بسعر سهم بلغ 16 ريال سعودي، في حين بلغت تغطية المؤسسات الاستثمارية 4.98 مرة.

وأشارت الأهلي كابيتال إلى أن الطرح العام لأسهم الشركة يعد الأول الذي تشهده المملكة بعد اضطرابات في السوق المالية في نهاية شهر مارس الماضي، وأن إجمالي تغطية الاكتتاب الذي استكمل بنجاح بلغت (7.67 مرة). كما شهدت السوق المحلية لأول مرة إقامة العرض التقديمي للاكتتاب وعقد الاجتماعات مع المستثمرين عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص 2.718 مليون سهم تمثل 10% من أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد بعد موافقة هيئة السوق المالية، بسعر 16 ريال سعودي للسهم، وذلك من 27.18 مليون سهم أو ما يمثل 30% من رأسمال شركة أملاك العالمية.

علما بأن التخصيص النهائي للأسهم سيكون يوم 12 يوليو 2020م، على أن يكون رد المبالغ الفائضة (إن وجد) بتاريخ 14 يوليو 2020م.

وتمت عملية بناء الأوامر في أملاك بنسبة تغطية وصلت 500% وبسعر 16 ريالاً للسهم الواحد.

وكانت أملاك العالمية وشركة الأهلي المالية، قدأعلنتا بأنه تم تحديد النطاق السعري لسهم شركة أملاك العالمية بين (15) و (17) ريال للسهم الواحد.

وأعلنت أملاك، الشركة السعودية الرائدة في قطاع التمويل العقاري من خارج القطاع المصرفي، قبل ذلك عن الجدول الزمني للطرح العام.

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وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أعلنت في ديسمبر الماضي، عن موافقة مجلس إدارتها على طلب أملاك بطرح 27.18 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، بما يمثل 30% من أسهم الشركة.

وكان موقع "أخبار اليوم" قد قام بقراءة سريعة في آخر قوائم مالية صادرة عن الشركة، لإلقاء نظرة على البنود الرئيسية في قوائم المركز المالي والدخل والتدفقات النقدية، وذلك بعد رصد التطور التاريخي للبنود المختارة خلال آخر خمس سنوات، وهو ما أظهر تحقيق الشركة أرقاماً قياسية في جميع البنود تقريباً في العام 2017، والذي بدأ بعده التراجع في الأرقام، إلا أن الإدارة بررت هذا التحول بتأثر قوائمها بقوانين المعايير الدولية.

وبذلك تكون شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري هي ثاني طرح أولي بالسوق السعودية في العام 2020، والتي من المتوقع أن يتبعها العديد من الاكتتابات الأولية الأخرى، خاصة بعد أن أعادت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" الحياة إلى هذا الجانب ليس في المملكة وحسب بل ربما على مستوى منطقة الخليج بأكلمها، خاصة بعد الإقبال الكبير الذي شهده اكتتابها، وما حظيت به من اهتمام محلي وإقليمي بل وعالمي خلال فترة الاكتتاب.

حيث نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن شركة النهدي الطبية في السعودية، تدرس فكرة الطرح العام الأولي وبدأت محادثات مبكرة مع مستشارين محتملين.

وأعلنت شركة الراسم المتحدة مؤخراً عن تعيينها شركة وساطة كابيتال مستشاراً مالياً لطرح وإدراج أسهمها في السوق الموازية – نمو.

وتعمل شركة بن داود القابضة حالياً على طرح 20% أسهمها في البورصة السعودية.

وكانت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب قد قامت في العاشرمن فبراير 2020 بطرح 15% من أسهمها بنحو 700 مليون دولار.

يُذكر أن شركة أملاك العالمية تعد واحدة من أبرز الجهات المتخصصة في التمويل العقاري في المملكة، بالنظر لنشاطها الملحوظ في مجال ابتكار وتطوير الحلول التمويلية العقارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المخصصة لكلٍ من الشركات والأفراد على حد سواء.