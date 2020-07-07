شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ ساما: من المبكر القول بأن اقتصاد المملكة سيتعافى على نحو حاد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الدكتور أحمد الخليفي، إنه "من المبكر" أن نقول إن اقتصاد المملكة سيتعافى على نحو حاد بعد أن قامت الحكومة بتخفيف بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا، موضحاً أن التأثير الأسوأ للإغلاق سيظهر في الربع الثاني من 2020.

وقال الخليفي إنه "أقل تشاؤما" مما ذكره صندوق النقد الدولي بالرغم من انكماش الاقتصاد خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، حسبما أوردت "العربية".

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وأوضح أن هناك مخاطر سلبية محتملة من الموجة الثانية من كورونا أو من التطورات السلبية للاقتصاد العالمي. لافتا إلى أن بعض البنوك الأجنبية أجلت فتح أبوابها في المملكة بسبب الفيروس.

وقال الخليفي في وقت سابق إن من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعاً مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، مشيراً إلى مراقبة العالم لتطور المرض بشكل مختلف، وهذا سينعكس بالتداعيات الاقتصادية.

وخفض صندوق النقد الدولي نهاية يونيو الماضي توقعاته مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينكمش بنسبة 4.9% في العام الجاري، وذلك بعد توقعاته في أبريل/نيسان بانكماش نسبته 3% هذا العام.