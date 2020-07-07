شكرا لقرائتكم خبر عن شعاع كابيتال: العقار السعودي يحمل فرصاً استثمارية رغم تداعيات كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة شعاع كابيتال أن القطاع العقاري في السعودية يحمل فرص استثمار رغم تأثر الاقتصاد بتراجع أسعار النفط وبجائحة كورونا.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة شعاع كابيتال، مصطفى خريبة، إن هناك فرصة هائلة للنمو في سوق العقارات في السعودية، وهو مجال سيوفر فرصاً للمستثمرين بعد ضربة تداعيات وباء فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط، حسبما أوردت "العربية"

وأشار إلى أن فتح البلاد سيسمح للمستثمرين بنشر رأس المال في مجال سوق العقارات وتحقيق عوائد لائقة، لذلك يعتقد أن هذا المجال في السعودية أمامه فرصة هائلة للنمو.

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يشار إلى أن تقرير حديث كشف أن القطاع العقاري في السعودية شهد نمواً قوياً، ليشكل واحدا من قاطرات النمو للاقتصاد غير النفطي، في ظل الحركة القوية لمشاريع الإسكان.

وعلى الرغم من أن نمو الاقتصاد السعودي يشهد تباطؤاً في شقه النفطي، نظرا لاتفاق خفض إنتاج النفط بين دول أوبك بلس على خفض الإنتاج، لكن في القطاعات غير النفطية ما زال النمو يسجل معدلات صحية.

وارتفعت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10%، وبات يوظف 304 آلاف من العاملين السعوديين.