كوكاكولا يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل – 07-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم كوكاكولا (KO) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.78% بما يعادل 0.35 نقطة ليستقر على سعر 45.23 دولار، ويأتي ارتفاع السهم وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق. Advertisements لهذا نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 43.18، وذلك طيلة ثبات مستوى المقاومة 47.84. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه

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