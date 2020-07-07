شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.71% بما يعادل 4.98 نقطة ليستقر على سعر 188.50، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وليستقر أعلى مستوى المقاومة 187.43، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 188.50، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 202.51.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد