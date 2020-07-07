شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ثري إم (MMM) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 159.19، هذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 187.00 إلى 114.01)، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.67% بما يعادل 1.06 نقطة ليستقر على سعر 158.10 دولار، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 159.19، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 169.94 الذي يمثل نسبة 76.4% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد