شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يصعد بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد – تحليل – 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.16% بما يعادل 1.03 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 48.82 دولار.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 46.37، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 52.00 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد