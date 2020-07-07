شكرا لقرائتكم خبر عن نايك وسط توقعات إيجابية – تحليل – 07-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم نايك (NKE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط تلك الضغوط الإيجابية استطاع السهم تحقيق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.54% بما يعادل 1.52 نقطة ليستقر على سعر 99.95 دولار.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 96.70، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 105.58.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد