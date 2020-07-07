شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتد من أدنى مستوى فى أسبوعين بسبب المخاوف حول فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء ليرتد بقوة من أدنى مستوى فى أسبوعين مقابل سلة من العملات العالمية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، فى ظل تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بسبب المخاوف حول فيروس كورونا ، مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالعدوى فى الولايات المتحدة ،وعدم قدرة الحكومة الأمريكية حتى الآن فى السيطرة على تفشي الجائحة.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 97.15 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.75 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 96.60 نقطة.

فقد المؤشر بالأمس نسبة 0.4% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 96.57 نقطة ، بعد بيانات قوية عن قطاع الخدمات الأمريكي ، عزز معنويات المستثمرين وزاد من إقبالهم على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

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وفقا لوكالة "رويترز" فإن 16 ولاية أمريكية أعلنت زيادات قياسية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال أول خمسة أيام من تموز/يوليو الجاري ، الأمر الذي يلقي بمزيد من الشك حول قدرة الحكومة الأمريكية فى السيطرة على هذا الوباء.

حذر كبير خبراء الأمراض المعدية بالبيت الأبيض الدكتور "أنتوني فوسي" من أن الفيروس ربما يكون قد تحور ليصبح أكثر عدوي عن ذي قبل.

سجلت فلوريدا حوالي 11 ألف حالة إصابة فى يوم واحد ،أكثر من أي دولة أوروبية تم تسجيل إصابات بها خلال فترة ذروة تفشي الوباء ،الأمر الذي دفع السلطات فى الولاية إلى التراجع عن فتح العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وعلى حسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ،ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة إلى أكثر من 2.9 مليون حالة مؤكدة ،وأكثر من 130 ألف حالة وفاة.