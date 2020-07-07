شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتخلى عن ذروة 4 أسابيع بفعل جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتتخلي عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل بالجلسة السابقة ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل فشل الحكومة الأمريكية حتى الآن فى السيطرة على تفشي فيروس كورونا ، وعقب تجدد ظهور حالات جديدة مصابة بالفيروس التاجي فى بعض الدول وعلى رأسها استراليا.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.9% حتى الساعة 11:15 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.6% ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 372.37 نقطة ، بدعم صعود واسع للأسهم الصينية فى ظل آمال سرعة تعاف ثاني أكبر اقتصاد فى العالم من أزمة فيروس كورونا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لينزل عن أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.5% ، بسبب الأخبار السلبية حول جائحة الفيروس التاجي.

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فى الولايات المتحدة ،أصبحت منطقة ميامي الكبرى أحدث بؤر فيروس كورونا الساخنة ، مع ارتفاع عدد الإصابات فيها بأكثر من 11 ألف فى يوم واحد ،أكثر من أي دولة أوروبية تم تسجيل إصابات بها خلال فترة ذروة تفشي الوباء ،الأمر الذي دفع السلطات فى الولاية إلى التراجع عن فتح العديد من الأنشطة الاقتصادية.

وعلى حسب جامعة جونز هوبكنز ،لا تزال الحالات الجديدة المصابة بفيروس كوفيد 19 فى ارتفاع على صعيد معظم الولايات الأمريكية ،مع وصول إجمالي الإصابات 2.9 مليون حالة مؤكدة ،وأكثر من 130 ألف حالة وفاة.

كما ظهرت حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا فى مناطق أخرى فى العالم مثل أستراليا ، الأمر الذي جدد مخاوف احتمالات اندلاع موجة ثانية من جائحة الفيروس التاجي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.9% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.6% ، فى خامس مكسب على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى شهر ، بعد بيانات قوية عن قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 1.0% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.9% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس نسبة 1.1% ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 1.25% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.